Українці скаржаться на новий тариф від "Київстару": оператор стоїть на своєму

Оператор зв’язку не хоче чути своїх клієнтів

Мобільний оператор "Київстар", який раніше не догодив пенсіонерам із пільговим тарифом LOVE UA Комфорт, пропонує абонентам інших компаній переходити до нього зі своїм номером. Проте українці, які вже є клієнтами "Київстару", продовжують скаржитися на його політику.

Йдеться про пакет "LOVE UA Магніт", який включає 20 ГБ мобільного інтернету, безлімітні дзвінки на "Київстар" та 1200 хвилин на дзвінки на інші мобільні та міські номери по Україні.

Також пропонується "суперсила" на вибір. Це може бути безлімітний інтернет, телебачення та інші послуги. Вартість контракту складає від 100 грн/міс, передплата – 125 грн на 4 тижні. Ціна залишається незмінною протягом року.

У коментарях обурюються тим, що скільки б абоненти не просили зробити тариф без інтернету, оператор залишається глухим до їхніх потреб. Мається на увазі, що "безкоштовний" інтернет у будь-якому випадку оплачує клієнт, оскільки його вартість вже закладена у тариф.

У компанії відповіли, що сьогодні мобільний інтернет є неодмінною частиною телеком-послуг, тому безкоштовні гігабайти входять до будь-якого доступного тарифу.

Невдоволених абонентів не заспокоїла така відповідь. У коментарях написали, що люди похилого віку поняття не мають про мобільний інтернет, і запитали, чому він тоді не працює, якщо є неодмінною частиною послуг.

Нагадаємо, раніше користувачі мережі обурювалися, що підключитися до пільгового тарифу "Київстар" для пенсіонерів можна лише у фірмовому магазині, куди не кожен може дістатися. Особливо це є актуальним для сільських жителів.

Також клієнтка мобільного оператора "Київстар" обурилася через списання грошей із її рахунку після закінчення обраного нею тарифу. Таким чином, за місяць послуги мобільного зв’язку коштували їй 600 гривень.