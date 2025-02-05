Росія не є проблемою? Аналітик з США пояснив, чому Китай вважають більшою загрозою

Китай претендує вийти на глобальний рівень у багатьох сферах.

У час, коли весь світ спостерігає за російською агресією проти України, деякі західні експерти застерігають, що довгострокова загроза з боку Китаю може бути навіть серйознішою. На тлі економічного та військового зростання КНР, її претензій на регіональне домінування та спроб змінити світовий порядок, американські аналітики все частіше розглядають Пекін як головного стратегічного суперника США.

Попри всю небезпеку путінської Росії, саме Китай з його потужною економікою, масштабною військовою модернізацією та альтернативною моделлю державного управління може становити більшу загрозу для західного світу в довгостроковій перспективі. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" "Росія — бліда тінь СРСР, а Китай діє складніше" розповів Ендрю Міхта, відомий американський експерт Центру стратегії та безпеки ім. Скоукрофта при Атлантичній раді США (Вашингтон).

"Фактично ми побудували Китай. Ми створили Франкенштейна, як нібито сказав Ніксон перед смертю, бо саме він був тим, хто справді "відкрився" Китаю (Річард Ніксон 1972 року став першим президентом США, який відвідав КНР — Ред.)", — каже Ендрю Міхта.

І зараз Китай — країна, яка не стала поважним гравцем у міжнародній системі, але й претендує на регіональну гегемонію в Індо-Тихоокеанському регіоні. При цьому вона хоче витіснити Сполучені Штати як основного гаранта безпеки.

Про це свідчить також масштаби будівництва китайського флоту. У КНР могли хотіти створити еквівалент британського флоту.

"Вони мають намір робити те, що робила кожна держава, яка швидко модернізується. Спочатку ви стаєте геостратегічно активними у своєму регіоні, а потім виходите на глобальний рівень. Це не відрізняється від американського досвіду — від 13 колоній, які виживають, до освоєння континенту, домінування в нашій півкулі, а потім і у світі," — каже експерт.

На думку Ендрю Міхти, Китай діє інакше ніж Росія. Путін хоче переглянути підсумки Холодної війни і відновити імперію, в складі якої також буде Україна. Він хоче залежності та підпорядкування України Росії.Це він зробив і з білорусами, бо таким є традиційне імперське мислення росіян.

"Росіяни хочуть вигнати Америку з Європи. Вони критикують нас, постійно атакують у всіх можливих сферах. Але російська еліта завжди любила Західну Європу, її гарні готелі та чудові ресторани. Цей корумпований прошарок російської еліти не стільки прагне все знищити, скільки знову стати великим гравцем у європейській політиці.

Китай — це інше. Вони хочуть замінити всю модель управління в екзистенційному сенсі. Я написав статтю для Politico кілька років тому під назвою "Вільний ринок для невільних людей". Це, по суті, державна форма меркантильного ринкового капіталізму, де забезпечується висока якість життя для громадян, але все контролюється "зверху". Свобода зникає," — підсумовує експерт.

Також Ендрю Міхта зазначає, що китайці, маючи величезні гроші, ведуть свою специфічну гру. Там є не лише військовий та економічний компоненти, але й ідеологічний.

"Росія ж не є економічною проблемою в жодному сенсі. Зараз у них є гроші, щоб воювати з вашою країною, бо ціни на енергоносії високі, а китайці постачають їм ресурси й підтримують їх.

Російська Федерація — це бліда тінь Радянського Союзу. Але Китай — це інша проблема. Я дуже стурбований тим, що альянс між росіянами, китайцями, північнокорейцями та іранцями, який я називаю "віссю диктатур", становить екзистенційну загрозу для Заходу, і нам необхідно це подолати," — зазначив експерт.

Також раніше "Телеграф" писав, що Канада та Мексика "відпочинуть" від мит, а США готуються до "ривку" на Китай. В останні дні також Трамп неодноразово заявляв, що введе карне мито щодо 27 країн-членів Європейського союзу.