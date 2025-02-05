Трамп готовит удар по Shein и Temu: китайские товары могут подорожать

Shein, Temu — новые таможенные правила

Администрация Дональда Трампа планирует ликвидировать 100-летнюю таможенную норму, позволяющую компаниям, таким как Shein и Temu, избегать уплаты сборов за импорт товаров в США.

Как отмечает The Reuters, речь идет о правиле de minimis, согласно которому товары стоимостью до $800 могут ввозиться в страну без таможенных платежей.

Эта норма активно используется онлайн-магазинами, поставляющими товары напрямую из Китая, обходя американские склады. Это позволяет им снижать издержки и предлагать потребителям очень дешевые товары. Согласно данным Таможенной и пограничной службы США, количество посылок, пользующихся этим правилом, выросло со 139 миллионов в 2015 году до 1,36 миллиарда в 2024 году.

Если правило de minimis будет отменено, все импортные товары попадут под стандартные пошлины, а также дополнительный 10-% тариф на китайскую продукцию. Этот шаг является частью более широкой политики Трампа по повышению тарифов на китайский импорт, а также введение 25% пошлины для Канады и Мексики, которые пока приостановлены.

Закрытие этой лазейки может поднять цены на одежду, обувь, аксессуары и товары для дома, а также усложнить деятельность малого бизнеса, импортирующего материалы и запчасти партиями менее $800.

Официально администрация Трампа объясняет этот шаг борьбой с контрабандой синтетических опиоидов. Как показало расследование Reuters, посылки de minimis менее тщательно проверяются и могут использоваться для нелегальной перевозки ингредиентов наркотиков. Впрочем, остается неизвестным, действительно ли эти мелкие партии представляют большую угрозу, чем большие грузы.

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