Європейський міністр бігав набережною Москви: що він там робить (фото)

За три роки повномасштабного вторгнення він відвідав Росію з десяток разів

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто бігав зранку набережною Москви. Політик вже тринадцятий раз з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну приїхав до РФ.

Відповідне фото опублікував Сійярто на своїй сторінці у Facebook, підписавши: "Набираюсь сил". Водночас таке часте відвідування Росії неабияк непокоїть європейських політиків, пише Bloomberg.

За словами угорського міністра, 26 березня він прибув до Москви, щоб говорити про "мир, безпеку енергопостачання та зміцнення економічної співпраці". Він певен, що завдяки "американо-російським мирним переговорам" світ став безпечнішим.

Водночас Bloomberg пише, що навіть міністри закордонних справ найближчих союзників Кремля не їздять до Росії так часто, як Сійярто. Європейські політики занепокоєні цим, адже поведінка угорського міністра впливає на весь Захід. Видання додає, що 46-річний Сійярто фактично став обличчям проросійської політики Угорщини та її прем'єр-міністра Віктора Орбана.

"Угорщина обрала інший шлях, використовуючи свої зв’язки з Москвою для економічної вигоди. Вона домоглася винятків із санкцій ЄС щодо російської нафти та подвоїла закупівлі природного газу в Росії", — сказано у публікації.

Раніше "Телеграф" розповідав, що проросійський уряд Угорщини шантажує Україну членством в ЄС через зупинку транзиту газу.