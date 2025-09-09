Капуста знову вразить ціною взимку: експерт розповів, як можна уникнути дефіциту

Попри наявну проблему, економіст бачить одну альтернативу

В Україні очікується подорожчання капусти в зимовий період. Основна причина — проблеми зі зберіганням овочів, які вже зараз впливають на ринок.

Про це "Телеграфу" розповів український економіст, публіцист та експерт з економічних питань Олександр Охріменко. За його словами, наразі капуста доступна для покупки, однак складність полягає у її довгостроковому зберіганні.

Відтак, подорожчання капусти очікується взимку до 100 гривень за кілограм.

"Зараз, якщо у вас є можливість придбати, ви придбали, але де зберігати? Це дуже велика проблема", — каже експерт.

Охріменко пояснює, що для зберігання необхідні нормальні умови, яких наразі недостатньо. Через це овочі часто гниють, особливо в холодний період, що лише погіршує ситуацію та створює ризик дефіциту.

Попри це, економіст бачить єдину альтернативу — завозити імпортний продукт. За його словами, зараз проблем із постачанням немає, але з наближенням зимового сезону питання зберігання стає критичним.

Олександр Охріменко додає, що якщо в споживача є можливість облаштувати хороший льох або інші відповідні умови, було б доцільно придбати капусту зараз і зберегти її на "чорний день". Такий підхід дозволить зменшити ризик дефіциту й уникнути високих цін у зимовий період.

Довідка: у вересні кілограм капусти в середньому коштує близько 78 грн. Водночас зазначимо, що це — розрахована вартість різних видів овоча.

Ціни на капусту в "Сільпо"

