Ціни на бензин можуть злетіти до 65 гривень за літр? Експерти пояснили, чи реально це

Думки експертів розділилися

Ціна бензину в Україні може сильно підскочити через можливу ескалацію конфлікту між Іраном та Ізраїлем. Основна загроза — це блокування Ормузької протоки, через яку проходить третина всієї нафти у світі.

Якщо ситуація загостриться, вартість бензину А-95 може піднятися до 65 гривень за літр. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у коментарі РБК-Україна.

Чому бензин може подорожчати

Експерт пояснив, що якщо кораблі не зможуть безпечно проходити через Ормузьку протоку, нафта подорожчає, а разом із нею — і бензин на українських заправках. Хоча уже зараз її ціна піднялась до 75-80 доларів за барель замість звичайних 60.

Ормузька протока на карті

Поки що ціни ростуть повільно, але деякі мережі АЗС вже підіймають вартість пального. Омельченко каже, що частина продавців просто користується ситуацією, щоб більше заробити. За його словами, якщо держава не втрутиться, ціна може справді підскочити до 65 гривень за літр, а можливо, і вище.

Леонід Косянчук: "Ніхто не зацікавлений у різкому підвищенні цін"

Леонід Косянчук, президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів, у коментарі "Телеграфу" зазначив, що такі прогнози поки що робити зарано. Він не вірить у ціну 65 гривень за літр.

За його словами, розвиток подій залежить від кількох чинників одночасно. По-перше, від того, як далі розвиватиметься ситуація на Близькому Сході. По-друге, яким буде курс долара. І по-третє, як реагуватимуть постачальники пального.

"Все буде залежати від сукупності чинників", — наголосив Косянчук і підкреслив, що неможливо точно спрогнозувати розвиток подій між Ізраїлем та Іраном.

Через цю нестабільність, за словами Леоніда Косянчука, продавці пального намагаються підстрахуватися. Багато трейдерів заздалегідь завезли великі партії бензину в Україну, щоб уникнути дефіциту в період зростання попиту. Але водночас ніхто не хоче різко підіймати ціни, бо тоді люди купуватимуть менше бензину.

"Жоден оператор не зацікавлений в різкому підвищенні цін, бо це буде впливати безпосередньо на рівень продажу. А рівень продажу безпосередньо впливає на економіку самого бізнесу, тобто ніхто не зацікавлений", — каже експерт.

Курс долара впливає швидше за ціну нафти

Крім того, Косянчук звернув увагу, що курс валют дуже важливий. Нафтопродукти купують за долари та євро, а продають за гривні.

"Реакція на зміну курсу відбувається швидше, ніж на зміну цін на нафту", — пояснив експерт. Він додав, що коли курс стрибає, ціни на заправках міняються майже відразу.

За словами Косянчука, нафтова біржа працює переважно на спекуляціях. Тільки 10% торгів — це реальна нафта, а 90% — гра на коливаннях цін. Трейдери заробляють гроші на цих стрибках і реагують навіть на невдалі слова політиків.

Експерт також розповів про ф'ючерси — угоди на майбутню покупку нафти. За його словами, вони показують настрої трейдерів, а не реальні поставки. Приміром, ф'ючерси на вересень зараз коштують 72 долари за барель.

Графік зміни ціни нафти Brent $/барель на 19.06.2025

Для розуміння: раніше при ціні нафти 60 доларів за барель літр А-95 коштував 55 гривень. Якщо нафта подорожчає до 72 доларів, бензин може коштувати 65 гривень за літр.

Сергій Куюн: "Може наблизитись до 60 гривень"

Сергій Куюн, директор консалтингової групи "А-95", у коментарі "Телеграфу" сказав, що думає інакше. Він вважає, що говорити про 65 гривень за літр ще рано.

"Ціна на бензин може наблизитись до 60 гривень", — сказав Куюн. Експерт припускає, що якщо нафта коштуватиме 75 доларів за барель, то пальне може подорожчати до 60 гривень. Але, на його думку, не більше.

"Такого прогнозу поки що немає. 60 (гривень за літр — Ред.) — так є, 65 — немає", — підсумував експерт.

Чому всі стежать за Ормузькою протокою

Через Ормузьку протоку щодня проходять кораблі з мільйонами барелів нафти. Якщо її заблокують, ціни на нафту підуть угору в усьому світі.

Як ми писали раніше, Іран вже пригрозив перекрити цей маршрут, якщо США втрутяться у війну на боці Ізраїлю. Американські чиновники розповіли, що Ізраїль вимагає від США негайно вступити у війну. Головна мета — знищити іранський завод зі збагачення урану у Фордо. Ізраїль не може сам знищити цей об'єкт.

Проте США поки не готові на такі дії, бо розуміють небезпеку наслідків. В Ірану є готовий план відповіді на американську атаку. Якщо США вдарять по Ірану, єменські хусити знову почнуть атакувати кораблі у Червоному морі. На початку травня США домовились з хуситами про припинення таких нападів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що США саботують вимогу G7 знизити ціну на російську нафту. Американські чиновники намагаються виправдатися за цей неприкритий саботаж, перекладаючи відповідальність на Трампа.