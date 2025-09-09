Капуста снова поразит ценой зимой: эксперт рассказал, как можно избежать дефицита

Несмотря на существующую проблему, экономист видит одну альтернативу

В Украине ожидается подорожание капусты в зимний период. Основная причина – проблемы с хранением овощей, которые уже сейчас влияют на рынок.

Об этом "Телеграфу" рассказал украинский экономист, публицист и эксперт по экономическим вопросам Александр Охрименко. По его словам, капуста доступна для покупки, однако сложность заключается в ее долгосрочном хранении.

Таким образом, подорожание капусты ожидается зимой до 100 гривен за килограмм.

"Сейчас если у вас есть возможность приобрести, вы приобрели, но где хранить? Это очень большая проблема", — говорит эксперт.

Охрименко объясняет, что для хранения необходимы нормальные условия, которых пока недостаточно. Поэтому овощи часто гниют, особенно в холодный период, что лишь усугубляет ситуацию и создает риск дефицита.

Несмотря на это, экономист видит единственную альтернативу — завозить импортный продукт. По его словам, сейчас проблем со снабжением нет, но с приближением зимнего сезона вопрос хранения становится критическим.

Александр Охрименко добавляет, что если у потребителя есть возможность обустроить хороший погреб или другие условия, было бы целесообразно приобрести капусту сейчас и сохранить ее на "черный день". Такой подход позволит снизить риск дефицита и избежать высоких цен в зимний период.

Справка: в сентябре килограмм капусты в среднем стоит около 78 грн. В то же время отметим, что это — рассчитанная стоимость разных видов овоща.

Цены на капусту в "Сільпо"

