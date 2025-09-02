"Золотий делікатес": відпочивальників вразили ціни на креветки в Одесі (відео)

Вже навіть і стаканчик не сиплять

Відпочивальники на одному з одеських пляжів були вражені цінами на морепродукти. За маленький пакетик з морепродуктами потрібно заплатити, як за дві чашки кави.

Автор відео в ТікТок купив креветки на пляжі в Одесі й був дуже засмучений, бо зрівнявши пакет зі своєю рукою, виявилось, що порція дуже мала. І за це він віддав аж 100 гривень.

Автор відео із сарказмом зазначає, що раніше креветки на пляжах продавалися за допомогою стаканчика, а зараз покупцям пропонують буквально жменьку.

Що пишуть під відео

У коментарях користувачі обурюються: креветки можуть бути не найкращої якості, а продавців навіть називають мародерами. Дехто згадує: "У 2019 році я був у Скадовську, Херсонська область — за 100 гривень можна було купити кілограм креветок".

Інші відпочивальники діляться практичними порадами: найвигідніше купувати креветки на вечірньому базарі, де вони коштують значно дешевше і порції більші.

