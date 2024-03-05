У Києві цього тижня відбудуться продуктові ярмарки: адреси та райони
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Ярмарки порадують вас помірними цінами та широким асортиментом продуктів
Цього тижня, з 5 по 10 березня, мешканців та гостей столиці запрошують відвідати продуктові ярмарки, які відбуватимуться у різних районах Києва. Усі бажаючі зможуть тут придбати різноманітну продукцію: овочі та фрукти, зелень, бакалію, м’ясні вироби, соління, молочні продукти, мед та багато іншого.
Фермери чекають на покупців зі свіжою та якісною продукцією. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
Варто зазначити, що ціни на подібних сільськогосподарських ярмарках значно нижчі ніж у магазинах та супермаркетах.
Ярмарок проходитиме з дотриманням усіх передбачених правил безпеки, як того вимагають умови воєнного стану.
Так, сільськогосподарські ярмарки цього тижня пройдуть за такими адресами:
Крім цього, ви завжди можете відвідати комунальні ринки, розташовані за такими адресами:
- КП "Бессарабський ринок" — Бессарабська площа, 2;
- КП "Володимирський ринок" — вул. Антоновича, 115;
- КП "Житній ринок" — вул. Верхній Вал, 16
Раніше "Телеграф" інформував про те, що вже навесні подорожчають популярні продукти — українцям розповіли, що потрапило до цього списку. Варто зазначити, що зміни вартості на вітчизняному ринку залежатимуть від погодних умов, попиту та пропозиції, інфляції, світових тенденцій і найголовніше — від якості овочів та фруктів.