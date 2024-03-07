Рік без "Да Вінчі": кияни вшанували пам'ять Героя України (фото)

Йому було 27 років

7 березня 2024 року, у річницю загибелі, кияни зібралися біля Аскольдової могили, щоб вшанувати пам'ять Героя України Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі". Дмитро був командиром спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі", який брав активну участь у боях за Україну з перших днів російської агресії.

Рідні, друзі, побратими та співгромадяни прийшли, щоб згадати подвиг Героя. Про це повідомляє hromadske.

Роковина загибелі Героя

Серед присутніх була дівчина Дмитра Аліна Михайлова — парамедикиня, керівниця медичної служби "Ульф".

Рідні загиблого

Один зі священників розповів, що Дмитро Коцюбайло був йому дуже близьким: "Коли ми вже приїхали в Авдіївку, де Дмитро вже мав свій штурмовий підрозділ, був командувачем, нам хотілося побути там довше, тому що ми бачили у ньому любов. Любов до бога й України. І для мене особисто як капелана він нагадував нашого генерал-хорунжого Романа Шухевича".

Панахида на честь Героя

"Я бачила це на планшеті, як у нього на секунду перервався зв'язок. Він був на танку в цей момент, коли ПТУР в нього [влучив]. На весь екран був вогонь, а потім його голос: "Все добре, працюємо". Це був відомий бій за Авдіївку, коли Да Вінчі очолив танкову частину", — розповіла громадська та політична діячка Оксана Корчинська.

Нагадуємо, Дмитро Коцюбайло, уродженець Івано-Франківської області, у 18 років, одразу після Майдану, вирушив на фронт, щоб захищати Україну від російської агресії.

Його шлях воїна розпочався у 2014 році. Він брав участь у запеклих боях за Покровськ, Карлівку, Піски та Савур-Могилу. Того ж року під Донецьком зазнав тяжкого поранення, але, одужавши, негайно повернувся до бойових побратимів.

Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло став першим добровольцем, відзначений званням Героя України ще за життя.

7 березня 2023 року він героїчно загинув у бою під Бахмутом, Донецької області, захищаючи нашу землю від окупантів. Йому було лише 27 років.

Раніше "Телеграф" писав, що Київрада ухвалила рішення про виділення у Києві земельної ділянки під сквер імені загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі".