Год без "Да Винчи": киевляне почтили память Героя Украины (фото)

Ему было 27 лет

7 марта 2024 года, в годовщину гибели, киевляне собрались у Аскольдовой могилы, чтобы почтить память Героя Украины Дмитрия Коцюбайла с позывным "Да Винчи". Дмитрий был командиром спецподразделения "Волки Да Винчи", активно участвовавшего в боях за Украину с первых дней российской агрессии.

Родные, друзья, собратья и сограждане пришли, чтобы вспомнить подвиг Героя. Об этом сообщает hromadske.

Годовщина гибели Героя

Среди присутствовавших была девушка Дмитрия Алина Михайлова — парамедик, руководитель медицинской службы "Ульф".

Родные погибшего

Один из священников рассказал, что Дмитрий Коцюбайло был ему очень близок : "Когда мы уже приехали в Авдеевку, где Дмитрий уже имел свое штурмовое подразделение, был командующим, нам хотелось побыть там дольше, потому что мы видели в нем любовь. Любовь к богу и Украины. И для меня лично как капеллана он напоминал нашего генерал-хорунжого Романа Шухевича".

Панихида в честь Героя

"Я видела это на планшете, как у него на секунду прервалась связь. Он был на танке в этот момент, когда ПТУР у него [попал]. Во весь экран был огонь, а затем его голос: "Все хорошо, работаем". Это был известный бой за Авдеевку, когда Да Винчи возглавил танковую часть", — рассказала общественная и политическая деятельница Оксана Корчинская.

Напомним, Дмитрий Коцюбайло, уроженец Ивано-Франковской области, в 18 лет, сразу после Майдана, отправился на фронт, чтобы защищать Украину от российской агрессии.

Его путь воина начался в 2014 году. Он участвовал в ожесточенных боях за Покровск, Карловку, Пески и Савур-Могилу. В том же году под Донецком получил тяжелое ранение, но, поправившись, немедленно вернулся к боевым собратьям.

Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло стал первым добровольцем, отмеченным званием Героя Украины еще при жизни.

7 марта 2023 г. он героически погиб в бою под Бахмутом, Донецкой области, защищая нашу землю от оккупантов. Ему было всего 27 лет.

Ранее "Телеграф" писал, что Киевсовет принял решение о выделении в Киеве земельного участка под сквер имени погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи".