У Києві лоб у лоб зіткнулися вантажівка та легковик: є постраждалі (відео)

На місці працювали усі екстрені служби столиці

У вівторок, 5 березня, у Голосіївському районі Києва сталася серйозна аварія за участю вантажного автомобіля та легковика. Внаслідок зіткнення постраждали люди, а частини машин розкидало по проїжджій частині.

Удар був настільки сильним, що обидва транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження. Подробиці аварії розповіли у прес-службі Поліції Київської області.

На даний момент відомо, що на вулиці Академіка Заболотного дорогу не поділили вантажний автомобіль і легковик Mercedes. Аварія сталася за парком Феофанія у бік тютюнової фабрики.

Повідомляється, що автомобілі зіткнулися "лоб у лоб". Удар був настільки сильним, що обидва транспортні засоби розкидало по дорозі, а їхні капоти перетворилися на купи металу. На проїжджій частині також залишилися лежати деталі від машин та уламки скла.

Внаслідок аварії, за попередньою інформацією, постраждало одразу кілька людей. На місці працювали медики швидкої допомоги, які надавали допомогу потерпілим.

Крім цього, повідомляється, що через ДТП на вулиці Академіка Заболотного рух транспорту ускладнений в обох напрямках.

Причини та обставини аварії належить встановити слідству. За цим фактом проводиться розслідування.

Аварія сталася на вулиці Академіка Заболотного

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві Mustang на великій швидкості протаранив авто з дитиною в салоні. Внаслідок аварії травми різного ступеня тяжкості отримали одразу п’ять осіб.