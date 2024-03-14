Попит на долар зменшується: чи вплине це на курс валют до кінця тижня

Нацбанк буде контролювати ситуацію

До кінця поточного тижня курс долара буде постійно змінюватись. Зниження попиту на валюту може спровокувати її здешевшання.

Як повідомив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, передає ТСН, протягом 14-17 березня показники будуть коливатися в межах, які є зараз. Будь-які зміни на ринку залежать від різних ситуацій.

А от президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко зауважує, що українці стали менше купувати закордонної валюти.

"В лютому населення купило готівки на 1,85 млрд доларі в еквіваленті, продало 1,12 млрд, різниця 733 млн доларів. У січні купили більше на 855 млн доларів ніж продали, це рекорд", — пояснює він.

Тому є ймовірність, що цей тиждень принесе здешевшання долара, адже попит зменшиться і як наслідок — буде стримання готівкового курсу.

Курс долара в Україні станом на 14 березня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 14 березня, середній курс долара в українських банках становить 38,50 грн (купівля) та 39,00 (продаж). Готівковий курс — 38,79 (купівля) та 38,90 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 38,78.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яке рішення Нацбанку може значно вплинути на курс долара в Україні.