Перехід на літній час: як працюватиме транспорт у Києві

Гаджети автоматично переведуть час

Вже цієї неділі, в ніч з 30 на 31 березня, Україна переходить на літній час. О 3:00 годинник потрібно буде перевести на 1 годину вперед, тобто на 4:00.

Більшість ваших пристроїв, як комп'ютери та смартфони, автоматично перейдуть на літній час. Однак, не забудьте про кнопкові телефони та механічні годинники. Їх час потрібно буде перевести вручну.

Перехід на літній час здійснюється щорічно, щоб максимально використовувати денне світло. Переведення годинника робиться у вихідний день, щоб люди мали час на адаптацію до нового часу.

Як працювати метро та інший транспорт у Києві

Київська підземка працюватиме, як зазвичай, із 06:00 до 23:00.

У зв’язку з ремонтом на синій лінії поїзди ходять від станції Героїв Дніпра тільки до станції Либідська.

Рух поїздів зеленою гілкою столичного метро.

Весь наземний транспорт їздитиме за розкладом як і в будь-який інший день.

Як дізнатися точний час у столиці

Є декілька способів переконатись, чи правильно переведені стрілки годинника, чи працює гаджет як слід.

У будь-який момент ви можете дізнатися точний час, дату та день тижня за допомогою простого USSD-запиту. Як це зробити?

Наберіть на клавіатурі мобільного телефону комбінацію *160#.

Натисніть кнопку дзвінка.

Зачекайте на сповіщення.

Зазначимо, запит не тарифікується, навіть якщо на рахунку немає коштів.

Дізнатися точний час можна і зі стаціонарного телефону. Просто наберіть безкоштовний номер 121 і прослухайте повідомлення з точним часом.

Також ви завжди можете перевірити час онлайн. Введіть у пошук "київський час" або "точний час Україна". Google покаже вам точний час, дату та день тижня.

Цю ж інформацію можна подивитися на спеціальних сайтах, як вказують точний час.

Раніше "Телеграф" писав, як оформити картку киянина. Отримати її можуть тільки певні категорії громадян, які мають право на пільги.