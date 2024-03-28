Завершується опалювальний сезон в Києві: у Кличка розповіли, як відключатимуть тепло

Є певні правила надання послуги з теплопостачання

Від сьогодні, 28 березня, в Києві починає завершуватися опалювальний сезон. Відключення опалення буде проходити поступово.

Про це розповів заступник мера столиці Володимир Бондаренко в ефірі телеканалу "КИЇВ24". Він зазначив, що централізована система теплопостачання Києва – найбільша в Європі, тому процес відключення потребує певного часу.

"За розпорядженням Віталія Кличка, від сьогодні в Києві починає завершуватися опалювальний сезон. Це не означає, звичайно, що сьогодні всіх відключать. Для того, щоб запустити опалення, щоб вимкнути опалення, нам необхідні, фактично, тиждень. Будемо говорити так. По-перше, чому? Як ми з вами розуміємо, є певні правила надання послуги з теплопостачання", — сказав Бондаренко.

Згідно з цими правилами, опалення вимикається, якщо протягом трьох діб поспіль середньодобова температура повітря становить вище +8°C.

"Природа, розуміючи все, що твориться навколо, вирішила нам подарувати весну цього разу ще трошки раніше. Минулого року ми завершували опалювальний сезон на початку квітня", — підкреслює заступник мера. — "В цьому році ми завершуємо опалювальний сезон все ж таки наприкінці березня. Тому що середньодобова температура далі буде більше 10 градусів, що насправді чудово".

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