В Киеве качество воздуха стало еще хуже: какая сейчас ситуация и чего ждать в ближайшие дни
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Завтра ситуация должна улучшиться
В Киеве значительно ухудшилась ситуация с качеством воздуха. На левом берегу столицы индекс загрязнения за день поднялся с 78 до 91.
На правом берегу с 76 до 88, что является высоким уровнем загрязнения. Качество воздуха фиксируется на сайте Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.
Ресурс "IQAir" делает прогноз загрязнения воздуха в ближайшие дни. Завтра ситуация должна улучшиться, индекс качества будет в норме. До выходных ожидается низкий уровень загрязнения. В воскресенье, 7 апреля, качество воздуха может снова ухудшиться.
На левом берегу Киева индекс качества воздуха тоже придет в норму. На выходных возможно ухудшение ситуации. Также, вероятно, следующая неделя начнётся с высокого показателя загрязнения воздуха.
Напоминаем, что Украину накрыла пыль из Сахары. В связи с этим синоптики предупреждают об опасности. По данным синоптиков, небо будет тусклым.
Пыль захватила волна тепла из западного Средиземноморья. Она же принесла к нам аномально высокие температуры воздуха в последние дни.
Ранее "Телеграф" писал, что синоптики прогнозируют понижение температуры и ветры в Киеве. Мощность порывов до 15 м/с. Ожидается переменная облачность и мелкие дожди.