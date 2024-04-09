Суд обирає запобіжний захід підозрюваному у вбивстві школяра в Києві: фото, відео

Зловмисник відмовляється від коментарів

У вівторок, 9 квітня, у Печерському суді Києва обирають запобіжний захід чоловікові, підозрюваному у вбивстві підлітка на фунікулері. У ЗМІ поширюються фото та відео із зали суду.

Суддя задовольнила клопотання адвоката про проведення засідання у закритому режимі. Журналісти не будуть присутні у залі, передає "hromadske".

Захист аргументує це тим, що підозрюваному погрожують, а на суді будуть розголошуватись особисті дані. Крім цього він не довіряє "засобам інформації, які розповсюджували недостовірні дані щодо події".

Фото із залу суду

Обвинувачений відмовляється від коментарів.

Підозрюваний у вбивстві підлітка

Також у мережі з'явився запис з коментарем адвокат обвинуваченого щодо вбивства 16-річного хлопця.

Правоохоронці просять обрати фігуранту запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.

Чоловік нічого не коментує

Як раніше повідомляв "Телеграф", зловмиснику оголошено підозру у скоєнні навмисного вбивства. Експертиза показала, що у момент нападу на підлітка чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

У ДБР зазначили, що підозрюваний не визнає своєї провини. Він послався на 63 статтю Конституції України, яка дає право не давати свідчення проти себе.

Нагадуємо, у неділю, 7 квітня, на станції київського фунікулера було вбито 16-річного підлітка. Хлопця штовхнув 30-річний чоловік і підліток налетів на скло, яке перерізало йому горло. Він помер на місці події від значної втрати крові.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві суд оголосив вирок двом чоловікам, які жорстоко побили хлопця на Хрещатику. Їх визнали винними у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень та крадіжці.