На станції метро "Площа Українських Героїв" з'явилися нові літери: фото, відео

Тепер підземка остаточно дерусифікована

12 квітня на станції київського метрополітену "Площа Українських Героїв", яка раніше мала назву "Площа Льва Толстого", встановили нові літери. Роботи проводилися вночі, коли не ходили поїзди.

Про це повідомляє "Київ24". На стіні станції розмістили 26 нових символів, які утворюють назву. Кожна літера важить близько 3 кілограмів і виготовлена з алюмінію. Їх пофарбували в колір бронзи, і вони мають гострі грані.

Шрифтовий дизайнер Богдан Гдаль підкреслює, що літера "Щ" символізує тризуб, герб Збройних Сил України, і силу українських героїв війни.

Розміщення нових символів

"Ідея була в тому, щоб передати героїку через форму літер, через дизайн, через стиль. І, відповідно, я закладав деякі нюанси, вбрав історичні форми, наприклад, в літери "Щ" з центральним хвостиком, яка відрізняється від того, що люди звикли бачити, і це викликало купу дискусій. Але це робилося свідомо для того, щоб передати певну ідею. Тобто тут і тризуб, і емблема Збройних Сил України, і історична форма, як натяк на те, що героїка – це не тільки теперішня війна, а і багато війн за незалежність України. Тобто в кожному нюансі закладалася якась ідея", — говорить автор шрифту.

Попередній "фірмовий стиль" станції, був розроблений ще у 80-90-х роках 20 століття і нагадував форму літер з московського метро. Тепер новий дизайн має українську символіку.

Зазначається, що наприкінці квітня нові літери також встановлять на зеленій гілці столичної підземки — на станції "Звіринецька", яка раніше називалася "Дружби народів".

Нагадуємо, місяць тому дизайнер показав процес роботи над створенням нових літер для станцій. Та наголосив, що невдовзі вони з'являться на стінах київського метрополітену.

До речі, назва "Площа Українських Героїв" є найдовшою серед інших найменувань станцій київського метро. Щоб замінити там всі вивіски, знадобилося виготовити 104 символи. Для "Звіринецької" потрібно у два рази менше — 52 літери.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві потекла ще одна станція метро. На фото, опублікованому в мережі, видно, що по стіні станції стікає вода.