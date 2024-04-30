Застройщика Микитася выпустили под залог: в чем обвиняют бывшего народного депутата

Экснардеп был под домашним арестом

В Киеве сменили меру пресечения экс-главе одной строительной компании. Произошло это благодаря ходатайству прокурора САП, которые частично удовлетворил следственный судья.

Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда, но его имя не называют. Речь идет о бывшем высокопоставленном чиновнике госкомпании "УкрБуд", экс-нардепе Максиме Микитасе.

Меру пресечения в виде домашнего ареста суд сменил на залог. Его сумма составляет 908 тысяч 400 гривен.

"На подозреваемого возлагаются обязанности: прибывать по каждому требованию к следователю (детектива), прокурору и суду; сообщать следователю (детектива), прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении суда; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину", — отмечают в суде.

Эти ограничения будут действовать в течение двух месяцев.

Также в антикоррупционном суде добавили: "В соответствии с ч.1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда".

Напомним, в октябре 2023 года НАБУ и САП сообщили Максиму Микитасю о подозрении в завладении средствами Министерства обороны Украины на сумму более 307 млн гривен экс-нардепа.

В октябре 2022 года экс-депутат был задержан за попытку подкупить мэра Днепра Бориса Филатова. Сумма взятки составила 22 миллиона евро.

Также его подозревали в завладении недвижимостью Нацгвардии. Микитасю объявляли подозрение в хулиганстве и считали причастным к похищению человека. В марте 2021 года его выпустили из СИЗО.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киевраде пожаловались на обыски в "Киевтеплоэнерго". Там отмечают, что правоохранители якобы действуют вопреки законам.