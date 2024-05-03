Снова валютные качели: сколько стоит доллар на черном рынке Киева

Украинская гривна медленно укрепляется

На валютном рынке Украины наблюдается колебание. Последнюю неделю доллар скачет в пределах 39-40 гривен. За сутки американская валюта упала примерно на десять копеек.

Евро более-менее стабилен, но изменения есть. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 3 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 39,53 грн

Евро (EUR): 42,30 грн

Злотый (PLN): 9,77 грн

Канадский доллар (CAD): 28,81 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,34 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 39,79 грн

Евро (EUR): 42,77 грн

Злотый (PLN): 9,85 грн

Канадский доллар (CAD): 29,13 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,79 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки упал на несколько копеек.

Покупка: 39,74 грн

Продажа: 39,83 грн

Ранее "Телеграф" писал, каким будет курс доллара после Пасхи. Эксперт считает, что на следующей неделе ситуация на валютном рынке будет оставаться в сознании и весьма прогнозируемой.