У Києві біля Михайлівського собору освятили великодні кошики: зібралися юрби людей (відео "Телеграфа")

Освятити паски люди можуть 5 травня з 06:00 до 15:00

У неділю, 5 травня, у світле свято Великодня віруючі прийшли до Свято-Михайлівського Золотоверхого собору, щоб освятити свої великодні кошики. Біля будівлі вишикувалися величезні черги.

На місці побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Він показав, що відбувається уранці біля собору.

По кадрах видно, що люди вишикувалися біля будинків, утворивши коло. На землю кожен поставив кошик із пасками та іншими смаколиками, а після закінчення служби розпочалося освячення.

Зазначимо, що великодній полуношниця у Михайлівському Золотоверхому монастирі ПЦУ розпочалася о 23:00 4 травня. Потім 5 травня о 00:00 – Великодня утреня. О 1:00 — Літургія святителя Іоанна Золотоустого. О 9:00 – пізня Літургія. 17:00 – Великодня Вечірня.

Освятити паски люди можуть 5 травня з 06:00 до 15:00.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 4 травня у Києво-Печерській лаврі парафіяни Православної церкви також почали освячувати великодні кошики. На місці побував наш кореспондент Ян Доброносов та показав, як усе це відбувалося. На фото видно, що люди приходили до лаври цілими сім’ями. Вони вишиковували перед освяченням кошика, щоб священник окропив їх.