Перед Великоднем до країни повернулися десятки тисяч людей: дані ДПСУ

Це трохи менше, ніж було напередодні Великодня 2023 року

Напередодні Великодня десятки тисяч українців повернулися додому, щоб відзначити свято у рідних стінах. За тиждень з 27 квітня по 3 травня в Україну в'їхало на 86 тисяч осіб більше, ніж минулого тижня, а на виїзд зібралося на сім тисяч осіб менше.

Про це свідчать дані Державної прикордонної служби України. Зазначається, що 86 тисяч – це чистий приплив, який зріс у понад п'ять разів у порівнянні з минулим тижнем, коли він склав 16 тисяч осіб.

Це трохи менше, ніж було напередодні Великодня 2023 року. Окрім зростання кількості тих, хто в'їхав до України, завдяки зняттю блокади поляками на кордоні до 138 тисяч зросла кількість оформлених транспортних засобів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з 18 травня, коли набуде чинності закон про мобілізацію, правила виїзду за кордон для однієї з категорій громадян можуть змінитися. Імовірно, може йти про тих, хто раніше отримає відстрочку від призову.

Уже у суботу, 4 травня, напередодні Великодня у Києво-Печерській лаврі парафіяни Православної церкви України почали освячувати кошики з великодніми частуваннями.

Щороку напередодні Великодня у Єрусалимі проводиться урочиста церемонія, під час якої сходить Благодатний вогонь. Цього року Велика (Страсна) субота припала на 4 травня, основна церемонія сходження розпочалася о 12:30 за київським часом, а сам Благодатний вогонь зійшов о 14:15.