Київрада тече: у будівлі столичної влади помітили коричневу стелю (відео)

У цьому приміщені говорили про протікання київського метро

У будівлі Київської міської ради протікає дах. У мережу потрапило відео.

Про це пише місцевий телеграм-канал "Хрещатик 36". Зазначається, що відео було зняте під час засідання Тимчасової контрольної комісії.

На записі видно підтікаючу стелю з коричневими плямами.

Саме в цьому приміщені обговорювалися питання по київському метрополітені, зокрема стосовно протікання в тунелях столичної підземки.

Нагадуємо, нещодавно Департамент транспортної інфраструктури КМДА спростовує інформацію про нібито існуючі проблеми з роботою станції метрополітену "Поштова площа". Станція працює у звичайному режимі як для пасажирських перевезень, так і для цілодобового укриття населення під час повітряної тривоги.

В адміністрації зазначають, що поширення неправдивої інформації про роботу метрополітену має на меті посіяти паніку. Також підкреслюють, що станція у належному технічному стані.

Фахівці метрополітену провели позаплановий огляд станції метро "Поштова площа" та прилеглих тунелів. За результатами обстеження деформацій не виявлено. Тому київська влада закликала "диванних експертів та блогерів не маніпулювати темою роботи столичного метрополітену".

Раніше "Телеграф" писав, чи закриють станції київського метро "Почайну" та "Тараса Шевченка". у КМДА обіцяють не доводити Київ до колапсу.