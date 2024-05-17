Квартир на пів мільярда у Дубаї: як живе чиновник КМДА

Посадовець заперечує свої майнові права

Директор КП "Автотранспортне підприємство КМДА" Дмитро Рахматуллін приховав наявність нерухомості у Дубаї. Вартість майна становить 565,55 мільйона гривень.

Журналістське розслідування "Схем" виявило, що ще у 2009 році Рахматуллін придбав майже два десятки квартир біля острова Джебель Алі. Він не вказав цю власність у своїй декларації, заперечуючи володіння будь-якою нерухомістю в Дубаї.

Відомо, що Рахматуллін працює у Київській міській державній адміністрації з 2015 року. За цей час він обіймав посади у різних структурах: "Київзеленбуд", заступник директора Департаменту транспорту, очільник інспекції з паркування. У лютому 2024 року мер Віталій Кличко повернув Рахматулліна до структур КМДА, призначивши його відповідальним за "гараж КМДА".

Журналісти знайшли у дубайському реєстрі вказані права власності Рахматулліна на 16 квартир у незбудованому хмарочосі "Ferretti Luxury Beach Residence". Загальна площа нерухомості становить 2255 квадратних метрів, а її вартість оцінюється у 14,5 мільйонів доларів.

Директор КП "Автотранспортне підприємство КМДА" Дмитро Рахматуллін

Згідно з його публічною біографією, у рік інвестування коштів у незбудовані квартири Рахматуллін перебував у неназваному закордонному відрядженні, яке тривало з 2006 до 2015 року.

У відповідь на запит журналістів пан Дмитро сказав, що у той період працював в Еміратах як керівник у приватних компаніях.

У деклараціях, які подав Рахматуллін за останні три роки, немає жодних згадок про його дубайські активи.

Проєкт Ferretti Luxury Beach Residence

Він не став розказувати, що трапилось з його інвестиціями. А тільки підкреслив, що не має квартир у Дубаї. Рахматуллін зазначив, що у нього "відсутні об’єкти незавершеного будівництва чи інвестиції, що підлягають декларуванню".

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