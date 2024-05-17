Квартир на полмиллиарда в Дубае: как живет чиновник КГГА

Чиновник отрицает свои имущественные права

Директор КП "Автотранспортное предприятие КГГА" Дмитрий Рахматуллин скрыл наличие недвижимости в Дубае. Стоимость имущества составляет 565,55 миллионов гривен.

Журналистское расследование "Схем" выяснило, что еще в 2009 году Рахматуллин приобрел почти два десятка квартир у острова Джебель Али. Он не указал эту собственность в своей декларации, отрицая владение какой-либо недвижимостью в Дубае.

Известно, что Рахматуллин работает в Киевской городской государственной администрации с 2015 года. За это время он занимал должности в разных структурах: "Киевзеленстрой", заместитель директора Департамента транспорта, руководитель инспекции по парковке. В феврале 2024 года мэр Виталий Кличко вернул Рахматуллина в структуры КГГА, назначив его ответственным за "гараж КГГА".

Журналисты нашли в дубайском реестре указанные права собственности Рахматуллина на 16 квартир в несооруженном небоскребе "Ferretti Luxury Beach Residence". Общая площадь недвижимости составляет 2255 квадратных метров, а ее стоимость оценивается в 14,5 миллиона долларов.

Директор КП "Автотранспортное предприятие КГГА" Дмитрий Рахматуллин

Согласно его публичной биографии, в год инвестирования средств в несооруженные квартиры Рахматуллин находился в неназванной заграничной командировке, которая длилась с 2006 по 2015 год.

В ответ на запрос журналистов господин Дмитрий сказал, что в тот период работал в Эмиратах как руководитель в частных компаниях.

В декларациях, поданных Рахматуллином за последние три года, нет никаких упоминаний о его дубайских активах.

Проект Ferretti Luxury Beach Residence

Он не стал рассказывать, что произошло с его инвестициями. А только подчеркнул, что нет квартир в Дубае. Рахматуллин отметил, что у него "отсутствуют объекты незавершенного строительства или подлежащие декларированию инвестиции".

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