Світла не буде цілий день: графіки відключення у Києві

Відключатимуть електрику в разі перевищення лімітів

У вівторок, 21 травня, у Києві можуть застосувати графіки стабілізаційних відключень світла. Діятимуть вони з 00:00 і впродовж всієї доби.

Про це повідомили в "Укренерго". Погодинні відключення будуть для промислових і побутових споживачів.

"Вони можуть бути застосовані при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання, які Диспетчерський центр "Укренерго" вже довів до кожного обленерго", — йдеться у повідомленні.

Основною причиною запровадження обмеження електропостачання стали наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях. "Укренерго" нагадує, що з 22 березня по 8 травня росіяни п'ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки електроенергії, як до початку атак.

Нагадуємо, як дізнатися інформацію про відключення за своєю адресою. Це можна зробити за допомогою кількох методів.

Графіки можна переглянути на сайті YASNO. Для цього необхідно:

Перейти на сайт YASNO.

Вибрати свій регіон у правому верхньому кутку.

Натиснути на "Графік можливих відключень".

Ввести свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Також графік відключень можна подивитися на сайту ДТЕК. Для цього:

Перейти на сайт ДТЕК.

Вибрати пункт "Відсутня електроенергія".

Ввести свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Раніше "Телеграф" писав, як працюватиме громадський транспорт у Києві на випадок знеструмлення. Через потенційні відключення електроенергії Київпастранс розглядає можливість забезпечення пасажирських перевезень альтернативними засобами транспорту.