У ДТЕК розповіли, коли вимкнуть світло у Києві: оновлена інформація
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Вже ввечері столицю чекає обмеження електропостачання
У середу, 22 травня, у Києві застосують графіки відключення світла з 19:00. Діятимуть вони до 24:00.
Оновлену інформацію повідомляє компанія ДТЕК. Погодинні графіки передбачені не лише для столиці, а й області.
"Київ, Київщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: за вказівкою Укренерго, графіки відключень сьогодні діятимуть з 19:00 до 24:00", — йдеться у повідомленні.
Нагадуємо, графіки відключення світла в Києві можна переглянути на сайті ДТЕК. Для цього:
- Перейдіть на сайт ДТЕК.
- Оберіть пункт "Відсутня електроенергія".
- Введіть свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.
Також швидко знайти графіки можна у застосунку "Київ Цифровий". Для цього потрібно зробити декілька простих кроків:
- В застосунку "Київ Цифровий" оберіть розділ "Більше сервісів".
- Потім знайдіть пункт "ДТЕК Світло".
- Додайте адресу, якщо вона не збереглася автоматично.
- Натисніть на додану адресу, після цього з'явиться графік.
Сповіщення про відключення та повернення електрики у вашому домі приходитимуть за 10-15 хвилин.
Раніше "Телеграф" писав, що у Києві помітили увімкнені ліхтарі вранці, це в той час, коли по всьому місту діяли графіки включення світла. Сталося це в Оболонському районі столиці.