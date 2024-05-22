У ДТЕК розповіли, коли вимкнуть світло у Києві: оновлена інформація

Вже ввечері столицю чекає обмеження електропостачання

У середу, 22 травня, у Києві застосують графіки відключення світла з 19:00. Діятимуть вони до 24:00.

Оновлену інформацію повідомляє компанія ДТЕК. Погодинні графіки передбачені не лише для столиці, а й області.

"Київ, Київщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: за вказівкою Укренерго, графіки відключень сьогодні діятимуть з 19:00 до 24:00", — йдеться у повідомленні.

Нагадуємо, графіки відключення світла в Києві можна переглянути на сайті ДТЕК. Для цього:

Перейдіть на сайт ДТЕК.

Оберіть пункт "Відсутня електроенергія".

Введіть свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Також швидко знайти графіки можна у застосунку "Київ Цифровий". Для цього потрібно зробити декілька простих кроків:

В застосунку "Київ Цифровий" оберіть розділ "Більше сервісів".

Потім знайдіть пункт "ДТЕК Світло".

Додайте адресу, якщо вона не збереглася автоматично.

Натисніть на додану адресу, після цього з'явиться графік.

Сповіщення про відключення та повернення електрики у вашому домі приходитимуть за 10-15 хвилин.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві помітили увімкнені ліхтарі вранці, це в той час, коли по всьому місту діяли графіки включення світла. Сталося це в Оболонському районі столиці.