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У ДТЕК розповіли, коли вимкнуть світло у Києві: оновлена інформація

Автор
Кароліна Терещенко Кароліна Терещенко
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Стабілізаційні відключення на сьогодні Новина оновлена 22 травня 2024, 14:47
Стабілізаційні відключення на сьогодні. Фото Колаж "Телеграфу"

Вже ввечері столицю чекає обмеження електропостачання

У середу, 22 травня, у Києві застосують графіки відключення світла з 19:00. Діятимуть вони до 24:00.

Оновлену інформацію повідомляє компанія ДТЕК. Погодинні графіки передбачені не лише для столиці, а й області.

"Київ, Київщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: за вказівкою Укренерго, графіки відключень сьогодні діятимуть з 19:00 до 24:00", — йдеться у повідомленні.

Нагадуємо, графіки відключення світла в Києві можна переглянути на сайті ДТЕК. Для цього:

  • Перейдіть на сайт ДТЕК.
  • Оберіть пункт "Відсутня електроенергія".
  • Введіть свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Також швидко знайти графіки можна у застосунку "Київ Цифровий". Для цього потрібно зробити декілька простих кроків:

  • В застосунку "Київ Цифровий" оберіть розділ "Більше сервісів".
  • Потім знайдіть пункт "ДТЕК Світло".
  • Додайте адресу, якщо вона не збереглася автоматично.
  • Натисніть на додану адресу, після цього з'явиться графік.

Сповіщення про відключення та повернення електрики у вашому домі приходитимуть за 10-15 хвилин.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві помітили увімкнені ліхтарі вранці, це в той час, коли по всьому місту діяли графіки включення світла. Сталося це в Оболонському районі столиці.

Теги:
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