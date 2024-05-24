Долар перевалив за 40: курс валют у київських обмінниках

Українська гривня поступово знецінюється

На валютному ринку спостерігаються значні коливання. Курс долара піднявся вище позначки 40 гривень. За добу американська валюта набрала понад 10 копійок.

Євро, як інша європейська валюта, повільно дорожчає."Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 24 травня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 39,92 грн

Євро (EUR): 43,31 грн

Злотий (PLN): 10,15 грн

Канадський долар (CAD): 29,20 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,72 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 40,20 грн

Євро (EUR): 43,65 грн

Злотий (PLN): 10,12 грн

Канадський долар (CAD): 29,26 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,92 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу підійнявся на десяток копійок.

Купівля: 40,15 грн

Продаж: 40,25 грн

Раніше "Телеграф" писав, яким буде курс долара до кінця травня. На думку банкіра, деякі майбутні дії НБУ можуть спровокувати зростання попиту на американську валюту.