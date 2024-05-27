Українська гривня знецінилася: на скільки подорожчав долар в обмінниках Києва

Вартість євро та польського злотого підіймається

Українська гривня продовжує знецінюватися. Долар стрімко дорожчає, за вихідні виріс на 30 копійок, що можливо через зростання попиту.

Дорожчає євро та інші європейські валюти. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 27 травня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 40,11 грн

Євро (EUR): 43,49 грн

Злотий (PLN): 10,21 грн

Канадський долар (CAD): 29,25 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,83 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 40,48 грн

Євро (EUR): 44,27 грн

Злотий (PLN): 10,20 грн

Канадський долар (CAD): 29,62 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,92 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за вихідні підійнявся на три десятки копійок.

Купівля: 40,42 грн

Продаж: 40,54 грн

Раніше "Телеграф" писав, яким буде курс долара в Україні протягом 2024 року. Експерт зазначив, що у найближчому майбутньому не очікується різкого здорожчання американської валюти.