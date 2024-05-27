Украинская гривна обесценилась: на сколько подорожал доллар в обменниках Киева

Стоимость евро и польского злотого поднимается

Украинская гривна продолжает обесцениваться. Доллар стремительно дорожает, за выходные вырос на 30 копеек, что возможно из-за роста спроса.

Дорожает евро и другие европейские валюты. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 27 мая Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 40,11 грн

Евро (EUR): 43,49 грн

Злотый (PLN): 10,21 грн

Канадский доллар (CAD): 29,25 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,83 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 40,48 грн

Евро (EUR): 44,27 грн

Злотый (PLN): 10,20 грн

Канадский доллар (CAD): 29,62 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,92 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за выходные поднялся на три десятка копеек.

Покупка: 40,42 грн

Продажа: 40,54 грн

Ранее "Телеграф" писал, каким будет курс доллара в Украине в течение 2024 года. Эксперт отметил, что в ближайшем будущем не ожидается резкое удорожание американской валюты.