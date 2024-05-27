Украинская гривна обесценилась: на сколько подорожал доллар в обменниках Киева
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Стоимость евро и польского злотого поднимается
Украинская гривна продолжает обесцениваться. Доллар стремительно дорожает, за выходные вырос на 30 копеек, что возможно из-за роста спроса.
Дорожает евро и другие европейские валюты. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 27 мая Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 40,11 грн
Евро (EUR): 43,49 грн
Злотый (PLN): 10,21 грн
Канадский доллар (CAD): 29,25 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,83 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 40,48 грн
Евро (EUR): 44,27 грн
Злотый (PLN): 10,20 грн
Канадский доллар (CAD): 29,62 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,92 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за выходные поднялся на три десятка копеек.
Покупка: 40,42 грн
Продажа: 40,54 грн
Ранее "Телеграф" писал, каким будет курс доллара в Украине в течение 2024 года. Эксперт отметил, что в ближайшем будущем не ожидается резкое удорожание американской валюты.