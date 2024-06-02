У Києві стічні води затопили одну з вулиць: там навіть завелися качки (відео)

Аварію вже тривалий час ніхто не ліквідовує

На одній із київських вулиць через витік стічних вод утворилася штучна водойма. Там навіть встигли оселитися птахи.

Про це повідомляє Telegram-канал "Київ ІНФО". Зазначається, що це сталося у Солом'янському районі столиці неподалік будинку за адресою Чугуївський провулок 13 А.

Як повідомили місцеві мешканці, стічні води з розташованого поряд заводу течуть вже шостий місяць. А на озері, що утворилося посеред вулиці, оселилися дикі качки. Як повідомляється, скоро у пташок буде виводок каченяток.

"Запрошуємо на прогулянку. Тільки беріть з собою протигаз, бо сморід неймовірний", — йдеться у повідомленні.

Також опубліковано відео з цього місця. На ньому можна побачити, як у водоймі біля житлового будинку плавають дикі качки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Голосіївському районі Києва на будівельному майданчику в кабіні баштового крана раптово помер молодий машиніст. Його труп виявили колеги, проте опустити тіло з величезної висоти на землю було просто неможливо.