В Киеве сточные воды затопили одну из улиц: там даже завелись утки (видео)

Аварию уже долгое время никто не ликвидирует

На одной из киевских улиц из-за утечки сточных вод образовался искусственный водоем. Там даже успели поселиться птицы.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Инфо". Отмечается, что это произошло в Соломенском районе столицы недалеко от дома по адресу Чугуевский переулок 13 А.

Как сообщили местные жители, сточные воды с расположенного рядом завода текут уже шестой месяц. А на образовавшемся посреди улицы озере поселились дикие утки. Как сообщается, скоро у птиц будет выводок утят.

"Приглашаем на прогулку. Только берите с собой противогаз, потому что вонь невероятная", — говорится в сообщении.

Также опубликовано видео с этого места. На нем можно увидеть, как в водоеме у жилого дома плавают дикие утки.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Голосеевском районе Киева на строительной площадке в кабине башенного крана внезапно скончался молодой машинист. Его труп обнаружили коллеги, однако опустить тело с огромной высоты на землю было просто невозможно.