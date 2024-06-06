Виклик для Кличка: відбудеться черговий "раунд" ТСК по Києву

На захід запросили мера міста

У четвер, 6 червня, відбудеться Тимчасова спеціальна комісія з питань Києва. Засідання розпочнеться о 14:30.

Про це анонсував голова ТСК депутат Віталій Безгін. Засідання буде присвячено законодавчому регулюванню питань функціонування столиці.

На порядок денний винесуть всього чотири питання. Підніметься тема Києва в системі адміністративно-територіального устрою України.

Також розглянуть межі районів Києва і загалом міста. Чиновники торкнуться питання розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування та органами центральної виконавчої влади в столиці.

Останнім питанням буде розмежування повноважень між міським та районним рівнями в Києві.

На засідання запросили міського голову Віталія Кличка, який не явився минулого разу до зали ТСК. Тоді він написав у соцмережі, що "конструктиву на комісії немає, рівень не той і взагалі там блогери й шоумени".

Громадськість вважає, що Кличко може проігнорує засідання і цього разу. Це може бути розцінено як його неготовність до конструктивного діалогу з ТСК.

Раніше "Телеграф" підібрав топ-10 казусних ситуацій з мером Києва Віталієм Кличком і його знамениті обмовки, що стали мемами, в річницю мерської каденції очільника столиці.