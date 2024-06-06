Вызов для Кличко: состоится очередной "раунд" ВСК по Киеву

На мероприятие пригласили мэра города

В четверг, 6 июня, состоится Временная специальная комиссия по вопросам Киева. Заседание начнется в 14.30.

Об этом анонсировал глава ВСК депутат Виталий Безгин. Заседание будет посвящено законодательному регулированию вопросов функционирования столицы.

В повестку дня вынесут всего четыре вопроса. Поднимется тема Киева в системе административно-территориального деления Украины.

Также рассмотрят границы районов Киева и города в целом. Чиновники коснутся вопроса разграничения полномочий между органами местного самоуправления и органами центральной исполнительной власти в столице.

Последним вопросом будет разграничение полномочий между городским и районным уровнями в Киеве.

На заседание пригласили мэра Виталия Кличко, который не явился в прошлый раз в зал ВСК. Тогда он написал в соцсети, что "конструктива на комиссии нет, уровень не тот и вообще там блоггеры и шоумены".

Общественность считает, что Кличко может проигнорировать заседание и в этот раз. Это может быть расценено как его неготовность к конструктивному диалогу по ВСК.

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