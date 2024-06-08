Весело и познавательно: где в Киеве летом можно развлечь и оздоровить ребенка

Детям просто необходим полноценный отдых

В столичных школах прозвенел последний звонок и для вчерашних школьников уже начались полноценные летние каникулы. Организовать детям отдых после напряженного учебного года и заполнить свободное время интересными занятиями помогут лагеря дневного пребывания при частных учреждениях, которые в этом году открылись в столице.

На вкус ребенка можно подобрать разные варианты – англоязычный, бизнесовый, конный, танцевальный, посвященный наукам и робототехнике. Среди преимуществ такого вида досуга – небольшие группы и интересные программы.

Об этом "Телеграфу" рассказали в Департаменте образования и науки Киева. Детали в материале: "Болгария, Франция или Карпаты: сколько стоит оздоровить ребенка летом 2024 года".

Так, в этом году в Киеве классические пришкольные лагеря, как и в прошлом году, не будут работать из-за ситуации с безопасностью. Другое дело – частные учреждения и летние лагеря в них. В столице Украины таких, по меньшей мере, 40.

В подобных летних лагерях детям предлагается широкий спектр развлекательных и обучающих программ. Ребята находятся под постоянным присмотром опытных преподавателей, ходят на экскурсии, занимаются творчеством и спортом, развиваются и обучаются.

Можно выделить два типа лагерей: ежедневные и по тематическим сменам. В дневных лагерях смены в основном короткие, 4-10 дней. Стоимость стартует от 3,5 тысяч гривен за смену.

В программе: развлечения, обучение, спортивные секции, экскурсии и т.д. В основном предлагают питание, иногда за отдельную плату.

Если на территории есть бассейн, лагерь расположен в парковой зоне или предлагает эксклюзивные программы — стоимость за смену в разы больше и стартует от 8-9 000 гривен.

Некоторые лагеря дают возможность дневного, недельного и месячного пребывания — чем дольше ребенок в нем, тем дешевле. Например, дневное пребывание в лагере при одной из частных школ стоит 1200 грн, недельное (пять дней) — 5000, а месячная стоимость посещения — 15000 грн.

График работы лагерей – по будням с 9 утра до 6-7 вечера.

Возраст детей зависит от профиля заведения – предлагают группы для малышей с 4 лет. Имеются также отдельные лагеря для подростков.

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