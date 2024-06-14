Доллар снова по 41: курс валют в обменниках Киева

Украинской гривне не удается укрепиться

Курс доллара поднялся до 41 гривны, однако по прогнозам экспертов, из-за низкого спроса впоследствии он опустится ниже. Американская валюта за сутки подорожала примерно на 20 копеек.

Евро и другая европейская валюта тоже поднимаются в цене. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 14 июня Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 40,69 грн

Евро (EUR): 43,88 грн

Злотый (PLN): 10,08 грн

Канадский доллар (CAD): 29,59 грн

Швейцарский франк (CHF): 45,39 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 41,00 грн

Евро (EUR): 44,38 грн

Злотый (PLN): 10,24 грн

Канадский доллар (CAD): 29,83 грн

Швейцарский франк (CHF): 45,83 грн

Курс в банках

Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.

Доллар США (USD): покупка 40,57 грн — продажа 41,11 грн

Евро (EUR): покупка 43,71 грн — продажа 44,51 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за прошедшие сутки поднялся на десяток копеек.

Покупка: 40,94 грн

Продажа: 41,06 грн

Ранее "Телеграф" писал, что на курс доллара в Украине влияют пять вещей. Появился новый прогноз курса на ближайшее время.