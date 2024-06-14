Доллар снова по 41: курс валют в обменниках Киева
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Украинской гривне не удается укрепиться
Курс доллара поднялся до 41 гривны, однако по прогнозам экспертов, из-за низкого спроса впоследствии он опустится ниже. Американская валюта за сутки подорожала примерно на 20 копеек.
Евро и другая европейская валюта тоже поднимаются в цене. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 14 июня Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 40,69 грн
Евро (EUR): 43,88 грн
Злотый (PLN): 10,08 грн
Канадский доллар (CAD): 29,59 грн
Швейцарский франк (CHF): 45,39 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 41,00 грн
Евро (EUR): 44,38 грн
Злотый (PLN): 10,24 грн
Канадский доллар (CAD): 29,83 грн
Швейцарский франк (CHF): 45,83 грн
Курс в банках
Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.
Доллар США (USD): покупка 40,57 грн — продажа 41,11 грн
Евро (EUR): покупка 43,71 грн — продажа 44,51 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за прошедшие сутки поднялся на десяток копеек.
Покупка: 40,94 грн
Продажа: 41,06 грн
Ранее "Телеграф" писал, что на курс доллара в Украине влияют пять вещей. Появился новый прогноз курса на ближайшее время.