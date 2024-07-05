Поліція покарала блогерку з Харкова, яка станцювала на Майдані у Києві під російський трек

З матір'ю правопорушниці вже провели профілактичну бесіду

Блогерку з Харкова, яка на Майдані Незалежності станцювала під російські треки біля меморіалу Героїв Небесної сотні, притягнули до адміністративної відповідальності. Дівчині доведеться сплатити штраф.

Про це повідомляє поліція Києва. За словами правоохоронців, 16-річну порушницю знайшли та встановили обставини інциденту.

Дівчина разом з матір’ю приїхала на декілька днів до Києва. Перебуваючи у центрі міста, на Майдані незалежності, зняла відео танцю та виклала його в соцмережі.

Поліції під час моніторингу, виявила публікацію та розпочала перевірку.

"Надалі дільничні офіцери поліції за сприяння фахівців кримінального аналізу розшукали порушницю та склали відносно неї адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство)", — йдеться у повідомленні.

Також із мамою блогерки правоохоронці провели профілактичну бесіду, щоб подібні випадки не повторювалися в майбутньому.

"Поліція Києва закликає батьків уважніше ставитись до дозвілля своїх дітей та попереджувати їх про передбачену законом відповідальність за вчинення правопорушень", — звертаються співробітники правоохоронних органів до громадян.

Зловмисницю притягнули відповідальності

Нагадуємо, до Києва приїхала блогерка, яка на Майдані Незалежності станцювала під російські треки біля меморіалу Героїв Небесної сотні. Відео зі своїми танцями дівчина з Харкова виклала у мережу, що обурило користувачів. При цьому ролик підписала: "Заради цього і приїхала у Київ".

Для довідки:

Стаття 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян, — тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20 процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

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