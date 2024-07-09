Гривна обваливается: какой сейчас официальный курс доллара

Цены поднялись почти на все иностранные валюты

Национальный банк Украины еще немного ослабил гривну, чтобы арифметически увеличить объем средств, которые пойдут на социальные и бюджетные выплаты. Так, доллар за сутки поднялся на 10-20 копеек.

С евро такая же ситуация, валюта подскочила вверх. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 9 июля Нацбанк установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 40,70 грн

Евро (EUR): 44,07 грн

Злотый (PLN): 10,30 грн

Канадский доллар (CAD): 29,85 грн

Швейцарский франк (CHF): 45,40 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 40,99 грн

Евро (EUR): 44,45 грн

Злотый (PLN): 10,22 грн

Канадский доллар (CAD): 30,07 грн

Швейцарский франк (CHF): 45,64 грн

Курс в банках

Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.

Доллар США (USD): покупка 40,51 грн — продажа 41,00 грн

Евро (EUR): покупка 43,77 грн — продажа 44,47 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки поднялся на десяток копеек.

Покупка: 40,95 грн

Продажа: 41,04 грн

Ранее "Телеграф" писал, когда доллар в Украине подорожает. В течение 2025-2027 годов прогнозируется замедление роста экономики и удорожание американской валюты.