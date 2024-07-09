Гривна обваливается: какой сейчас официальный курс доллара
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Цены поднялись почти на все иностранные валюты
Национальный банк Украины еще немного ослабил гривну, чтобы арифметически увеличить объем средств, которые пойдут на социальные и бюджетные выплаты. Так, доллар за сутки поднялся на 10-20 копеек.
С евро такая же ситуация, валюта подскочила вверх. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 9 июля Нацбанк установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 40,70 грн
Евро (EUR): 44,07 грн
Злотый (PLN): 10,30 грн
Канадский доллар (CAD): 29,85 грн
Швейцарский франк (CHF): 45,40 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 40,99 грн
Евро (EUR): 44,45 грн
Злотый (PLN): 10,22 грн
Канадский доллар (CAD): 30,07 грн
Швейцарский франк (CHF): 45,64 грн
Курс в банках
Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.
Доллар США (USD): покупка 40,51 грн — продажа 41,00 грн
Евро (EUR): покупка 43,77 грн — продажа 44,47 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки поднялся на десяток копеек.
Покупка: 40,95 грн
Продажа: 41,04 грн
Ранее "Телеграф" писал, когда доллар в Украине подорожает. В течение 2025-2027 годов прогнозируется замедление роста экономики и удорожание американской валюты.