Жестокие графики отключений: в ДТЭК рассказали, сколько киевляне будут без света во вторник

Электроэнергия может отсутствовать и в "светло-серых зонах"

Во вторник, 9 июля, в Киеве и области будут применяться графики отключений света. Они будут действовать на протяжении всех суток.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК. У некоторых потребителей электричества может не быть по 7 часов подряд.

"Киев, Киевская область, Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина: высока вероятность применения светло-серых зон отключений с 14:00 и до конца суток", — говорится в сообщении.

По указанию Укрэнерго с 05:00 до 14:00 будут применять 2 очереди графиков отключений, с 16:00 до 22:00 – 4 очереди графиков отключений, в остальные часы – 3 очереди.

Причиной более жестоких ограничений стал значительный дефицит мощности в энергосистеме и увеличение потребления из-за жары.

Энергетики призывают украинцев экономно пользоваться электроэнергией. Чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему, используйте энергоемкие приборы не в пиковые часы с 17:00 до 00:00, а днем.

Напоминаем, что из-за сложной ситуации в энергосистеме также был отменен так называемый "День без отключений". По данным "Укрэнерго", это произошло из-за роста потребления и повышения температуры воздуха.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцам рассказали, как будут отключать свет этой зимой. При худшем сценарии света может не быть по 18 часов.