Спасательные работы завершены: стало известно, сколько человек погибло в результате атаки на Киев 8 июля (видео)

Последствия атаки поражают

Утром в среду, 10 июля, в Киеве были полностью завершены аварийно-спасательные работы. В результате вражеского ракетного удара 8 июля по столице в общей сложности погибло 33 человека, а также пострадало более 120 человек.

Также известно, что было повреждено 129 зданий различной формы собственности. Об этом рассказал в журналистам "Киев 24" первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Так, в результате массированной ракетной атаки на Киев 8 июля погибло 33 человека. Еще 38 пострадавших на данный момент находятся в больницах города, из них 6 — в крайне тяжелом состоянии.

"Поисково-спасательные операции завершены. По данным судебно-медицинской экспертизы, 34 погибших. Работы продолжаются на локациях, где были поражения. В больницах остаются 38 пострадавших", — отметил Поворозник.

Кроме этого стало известно о том, что в детских больницах города находятся 6 детей из больницы "Охматдет", которые пострадали во время вражеской атаки. Всего н стационарном лечении в других медицинских учреждениях Киева и области находятся 100 маленьких пациентов "Охматдета".

"Вчера было более ста, одни получили помощь на месте, другие в больницах. Что касается больницы "Охматдет", то более ста детей были эвакуированы. Они развезены в другие больницы Киева и области. Среди детей 6 пострадавших", — резюмировал Поворозник.

На данный момент известно, что погибло 33 человека, из них — 5 детей. Пострадал 121 человек, в том числе 10 детей.

Начальник КГВА Сергей Попко, в свою очередь рассказал о том, что в результате ракетного удара врага 8 июля по Киеву в столице было повреждено 129 зданий всех форм собственности.

"Сразу после этой террористической воздушной атаки соответствующими структурными подразделениями начата системная работа по обследованию, изучению и обобщению информации по каждому поврежденному зданию в Киеве. На сегодняшний день уже принято решение о первых этапах восстановления. Места общего пользования в многоквартирных домах будут отремонтированы за счет средств города. Сами квартиры, их окна, балконы и т.д. — в рамках государственной программы "еВідновлення". Это касается и частных домов", — подчеркнул Попко.

Многоэтажный дом по улице Сальского в Шевченковском районе Киева, где российская ракета разрушила целый подъезд, исследует специальная комиссия. На основании выводов специалистов уже и будет приниматься решение — восстанавливать ли разрушенные части, или дом не подлежит ремонту.

Напомним, в понедельник, 8 июля, россияне атаковали Киев ракетами, одна из которых попала в пятиэтажный жилой дом на улице Сальского. Целый подъезд был разрушен, соседние получили серьезные повреждения. На месте сразу начали поисково-спасательную операцию. Под завалами слышали крики людей.

Также в столице раздавались взрывы в разных районах города: Шевченковском, Голосеевском, Соломенском, Днепровском, Дарницком, Святошинском и Деснянском. Россияне ударили по гражданским объектам, в том числе обстреляли детскую больницу "Охматдет" и здание в котором находилось две частных клиники — ISIDA и ADONIS.

Ранее "Телеграф" писал о том, что аварийно-спасательные работы на территории "Охматдета" в Киеве завершены. Известно, сколько человек погибло в результате прилета российской ракеты.