Курс доллара скачет: что происходит с валютой в обменниках
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Евро продолжает дорожать
На этой неделе украинская гривна постепенно обесценивается. Курс доллара уже перевалил за отметку в 41 гривну.
Евро и другие европейские валюты медленно поднимаются. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 13 июля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 40,88 грн
Евро (EUR): 44,38 грн
Злотый (PLN): 10,43 грн
Канадский доллар (CAD): 29,99 грн
Швейцарский франк (CHF): 45,52 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 41,07 грн
Евро (EUR): 44,75 грн
Злотый (PLN): 10,41 грн
Канадский доллар (CAD): 30,13 грн
Швейцарский франк (CHF): 45,93 грн
Курс в банках
Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.
Доллар США (USD): покупка 40,73 грн — продажа 41,25 грн
Евро (EUR): покупка 44,22 грн — продажа 44,94 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара поднялся на несколько копеек.
Покупка: 41,00 грн
Продажа: 41,14 грн
Ранее "Телеграф" писал, когда доллар в Украине подорожает. В течение 2025-2027 годов прогнозируется замедление роста экономики и удорожание американской валюты.