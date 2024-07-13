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Курс доллара скачет: что происходит с валютой в обменниках

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Каролина Терещенко Каролина Терещенко
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Американская валюта
Американская валюта. Фото Коллаж "Телеграфа"

Евро продолжает дорожать

На этой неделе украинская гривна постепенно обесценивается. Курс доллара уже перевалил за отметку в 41 гривну.

Евро и другие европейские валюты медленно поднимаются. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 13 июля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 40,88 грн

Евро (EUR): 44,38 грн

Злотый (PLN): 10,43 грн

Канадский доллар (CAD): 29,99 грн

Швейцарский франк (CHF): 45,52 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 41,07 грн

Евро (EUR): 44,75 грн

Злотый (PLN): 10,41 грн

Канадский доллар (CAD): 30,13 грн

Швейцарский франк (CHF): 45,93 грн

Курс в банках

Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.

Доллар США (USD): покупка 40,73 грн — продажа 41,25 грн

Евро (EUR): покупка 44,22 грн — продажа 44,94 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара поднялся на несколько копеек.

Покупка: 41,00 грн

Продажа: 41,14 грн

Ранее "Телеграф" писал, когда доллар в Украине подорожает. В течение 2025-2027 годов прогнозируется замедление роста экономики и удорожание американской валюты.

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