Магнітні бурі накриють Київ: чи відчують їх городяни

Навіть слабкі магнітні коливання можуть вплинути на самопочуття

Найближчими днями очікується посилення магнітної активності на Землі. Магнітні бурі не оминуть і Київ.

За даними порталу "Meteofor", у суботу, 13 липня, очікуються магнітні коливання з індексом 4, що вважається слабкою геомагнітною активністю.

Найсильніша магнітна буря накриє у неділю, 14 липня. Її рівень активності складе 5.

У понеділок, 15 липня, очікуються магнітні коливання з індексом 4. Такі магнітні бурі не сильними.

Однак навіть слабкі магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття людей, особливо на метеозалежних, вагітних, людей з серцево-судинними захворюваннями та літніх людей.

Нагадуємо, що астросиноптики знайшли далеку велику групу сонячних плям. На початку тижня вона повернеться обличчям до Землі і є ймовірність, що їх активне магнітне поле спричинить бурю. Але поки на нашій планеті буде вирувати шторм 4 балів, тобто середній.

Протягом 8-14 липня прогнозуються одноденні геомагнітні шторми 4 балів, які мають протриматись на початку, в середині та в кінці тижня.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві зафіксували відразу три температурні рекорди. Температура вище за попередній рекордний показник 1885 року.