Магнитные бури накроют Киев: почувствуют ли их горожане
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Даже слабые магнитные колебания могут повлиять на самочувствие
В ближайшие дни ожидается усиление магнитной активности на Земле. Магнитные бури не минуют и Киев.
По данным портала Meteofor, в субботу, 13 июля, ожидаются магнитные колебания с индексом 4, что считается слабой геомагнитной активностью.
Самая сильная магнитная буря накроет в воскресенье, 14 июля. Ее уровень активности составит 5.
В понедельник, 15 июля, ожидаются магнитные колебания с индексом 4. Такие магнитные бури не сильны.
Однако даже слабые магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей, особенно на метеозависимых, беременных, людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пожилых людей.
Напоминаем, что астросиноптики обнаружили далекую большую группу солнечных пятен. В начале недели она вернется лицом к Земле и есть вероятность, что их активное магнитное поле повлечет за собой бурю. Но пока на нашей планете будет бурлить шторм 4 балла, то есть средний.
В течение 8-14 июля прогнозируются однодневные геомагнитные штормы 4 балла, которые должны продержаться в начале, середине и конце недели.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве зафиксировали сразу три температурных рекорда. Температура выше предыдущего рекордного показателя 1885 года.