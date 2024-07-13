Магнитные бури накроют Киев: почувствуют ли их горожане

Даже слабые магнитные колебания могут повлиять на самочувствие

В ближайшие дни ожидается усиление магнитной активности на Земле. Магнитные бури не минуют и Киев.

По данным портала Meteofor, в субботу, 13 июля, ожидаются магнитные колебания с индексом 4, что считается слабой геомагнитной активностью.

Самая сильная магнитная буря накроет в воскресенье, 14 июля. Ее уровень активности составит 5.

В понедельник, 15 июля, ожидаются магнитные колебания с индексом 4. Такие магнитные бури не сильны.

Однако даже слабые магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей, особенно на метеозависимых, беременных, людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пожилых людей.

Напоминаем, что астросиноптики обнаружили далекую большую группу солнечных пятен. В начале недели она вернется лицом к Земле и есть вероятность, что их активное магнитное поле повлечет за собой бурю. Но пока на нашей планете будет бурлить шторм 4 балла, то есть средний.

В течение 8-14 июля прогнозируются однодневные геомагнитные штормы 4 балла, которые должны продержаться в начале, середине и конце недели.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве зафиксировали сразу три температурных рекорда. Температура выше предыдущего рекордного показателя 1885 года.