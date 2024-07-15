Київ просто у кілометрових заторах: що відбувається на дорогах у понеділок (фото)

Потрібно мінімум пів години, щоб переїхати з лівого на правий берег

У понеділок, 15 липня, у Києві утворився величезний затор до моста Патона. А саме з Дарницької площі на правий берег все стоїть.

Про це повідомляють читачі місцевого телеграм-каналу "Реальний Київ". На фото, опублікованому в мережі, видно, що рух ускладнено на всіх чотирьох смугах.

Автівки рухаються дуже повільно. Затор розтягнувся на кілометри.

Затор від Дарницької площі до моста Патона

Від Дарницької площі на правий берег навігатор вказує, що треба їхати 30 хвилин.

У соцмережі повідомляють, що затор утворився з Троєщини на Петрівку. Рух дуже ускладнено на Північному мосту.

Також про це можна дізнатися із Google Карти. Навігатор показує, що з лівого на правий берег прийдеться їхати 50 хвилин.

Затор і на мосту Метро. Однак у порівнянні з Північним, переїхати через Дніпро можна удвічі швидше.

Просимо водіїв урахувати цю інформацію при плануванні своєї поїздки та часу.

Нагадуємо, з 15 липня у Києві частково обмежать рух на Броварському проспекті. Обмеження діятимуть до 15 серпня.

Цей місяць дорожники очищатимуть дощову каналізацію на ділянці від мосту метро через р. Дніпро до мосту через Русанівську протоку. У зв'язку з цим рух буде частково обмежений першою смугою.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві ввели обмеження для деяких водіїв. Через аномальну спеку вносять корективи у правила дорожнього руху столиці та прилеглих областей. Цього разу зміни торкнулися вантажного транспорту, для якого ввели тимчасові обмеження на ключових автошляхах регіону.