Валютный хаос: доллар и евро подскочили к новому максимуму

Украинская гривна все больше обесценивается

Иностранная валюта продолжает дорожать. Курс доллара не остановился на месте, а медленно доходит до отметки 42 гривны.

Евро вообще перевалил за 45 гривен, что является историческим рекордом. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 19 июля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 41,42 грн

Евро (EUR): 45,26 грн

Злотый (PLN): 10,54 грн

Канадский доллар (CAD): 30,27 грн

Швейцарский франк (CHF): 46,84 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 41,87 грн

Евро (EUR): 45,77 грн

Злотый (PLN): 10,65 грн

Канадский доллар (CAD): 30,55 грн

Швейцарский франк (CHF): 47,08 грн

Курс в банках

Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.

Доллар США (USD): покупка 41,32 грн — продажа 41,84 грн

Евро (EUR): покупка 45,11 грн — продажа 45,83 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки поднялся еще на десяток копеек.

Покупка: 41,80 грн

Продажа: 41,95 грн

Ранее "Телеграф" писал, когда курс доллара составит более 46 гривен. В течение 2025-2027 годов прогнозируется замедление роста экономики и удорожание американской валюты.