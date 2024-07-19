Валютный хаос: доллар и евро подскочили к новому максимуму
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Украинская гривна все больше обесценивается
Иностранная валюта продолжает дорожать. Курс доллара не остановился на месте, а медленно доходит до отметки 42 гривны.
Евро вообще перевалил за 45 гривен, что является историческим рекордом. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 19 июля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 41,42 грн
Евро (EUR): 45,26 грн
Злотый (PLN): 10,54 грн
Канадский доллар (CAD): 30,27 грн
Швейцарский франк (CHF): 46,84 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 41,87 грн
Евро (EUR): 45,77 грн
Злотый (PLN): 10,65 грн
Канадский доллар (CAD): 30,55 грн
Швейцарский франк (CHF): 47,08 грн
Курс в банках
Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.
Доллар США (USD): покупка 41,32 грн — продажа 41,84 грн
Евро (EUR): покупка 45,11 грн — продажа 45,83 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки поднялся еще на десяток копеек.
Покупка: 41,80 грн
Продажа: 41,95 грн
Ранее "Телеграф" писал, когда курс доллара составит более 46 гривен. В течение 2025-2027 годов прогнозируется замедление роста экономики и удорожание американской валюты.