Долар змінює ціну: скільки нині коштує заокеанська валюта

Українська гривня здає позиції

Нещодавно Національний банк України підняв курс долара та євро до чергового історичного максимуму. Одна із валют перевалила за 45 гривень.

Долар та євро продовжують повільно, але дорожчати. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 22 липня НБУ встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 41,49 грн

Євро (EUR): 45,18 грн

Злотий (PLN): 10,54 грн

Канадський долар (CAD): 30,25 грн

Швейцарський франк (CHF): 46,66 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 41,91 грн

Євро (EUR): 45,75 грн

Злотий (PLN): 10,66 грн

Канадський долар (CAD): 30,52 грн

Швейцарський франк (CHF): 47,17 грн

Курс у банках

Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.

Долар США (USD): купівля 41,38 грн — продаж 41,90 грн

Євро (EUR): купівля 45,07 грн — продаж 45,81 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за вихідні піднявся лише на декілька копійок.

Купівля: 41,89 грн

Продаж: 41,95 грн

Раніше "Телеграф" писав, коли курс долара складатиме понад 46 гривень. Протягом 2025-2027 років прогнозується уповільнення зростання економіки та здорожчання американської валюти.