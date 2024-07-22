Доллар меняет цену: сколько сейчас стоит заокеанская валюта

Украинская гривна сдает позиции

Недавно Национальный банк Украины поднял курс доллара и евро к очередному историческому максимуму. Одна из валют перевалила за 45 гривен.

Доллар и евро продолжают медленно, но дорожать. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 22 июля НБУ установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 41,49 грн

Евро (EUR): 45,18 грн

Злотый (PLN): 10,54 грн

Канадский доллар (CAD): 30,25 грн

Швейцарский франк (CHF): 46,66 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 41,91 грн

Евро (EUR): 45,75 грн

Злотый (PLN): 10,66 грн

Канадский доллар (CAD): 30,52 грн

Швейцарский франк (CHF): 47,17 грн

Курс в банках

Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.

Доллар США (USD): покупка 41,38 грн — продажа 41,90 грн

Евро (EUR): покупка 45,07 грн — продажа 45,81 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за выходные поднялся всего на несколько копеек.

Покупка: 41,89 грн

Продажа: 41,95 грн

Ранее "Телеграф" писал, когда курс доллара составит более 46 гривен. В течение 2025-2027 годов прогнозируется замедление роста экономики и удорожание американской валюты.