Доллар меняет цену: сколько сейчас стоит заокеанская валюта
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Украинская гривна сдает позиции
Недавно Национальный банк Украины поднял курс доллара и евро к очередному историческому максимуму. Одна из валют перевалила за 45 гривен.
Доллар и евро продолжают медленно, но дорожать. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 22 июля НБУ установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 41,49 грн
Евро (EUR): 45,18 грн
Злотый (PLN): 10,54 грн
Канадский доллар (CAD): 30,25 грн
Швейцарский франк (CHF): 46,66 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 41,91 грн
Евро (EUR): 45,75 грн
Злотый (PLN): 10,66 грн
Канадский доллар (CAD): 30,52 грн
Швейцарский франк (CHF): 47,17 грн
Курс в банках
Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.
Доллар США (USD): покупка 41,38 грн — продажа 41,90 грн
Евро (EUR): покупка 45,07 грн — продажа 45,81 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за выходные поднялся всего на несколько копеек.
Покупка: 41,89 грн
Продажа: 41,95 грн
Ранее "Телеграф" писал, когда курс доллара составит более 46 гривен. В течение 2025-2027 годов прогнозируется замедление роста экономики и удорожание американской валюты.