Де у Києві можна побачити справжній бойовий корабель: маршрут до маловідомого парку

До дивовижного місця дістатися не так і легко

У Києві багато цікавих місць для розваг та відпочинку. Деякі з них маловідомі навіть самим киянам. Наприклад, парк "Моряків", який знаходиться на Рибальському півострові.

Тут можна побачити справжній бойовий корабель. "Телеграф" розповідає, як дістатися до маловідомого парку.

Парк "Моряків" – це невелика паркова зона, де знаходиться шматочок історії, затишку та природи посеред жвавого промислового району Києва. Розташований між Київською гаванню та вулицею Електриків. Тут можна відпочити від міської метушні та побачити щось цікаве.

Простори паркової зони

Парк відкрили у 1967 році, коли там встановили монітор "Залізняків" та пам'ятний знак екіпажу цього корабля. Загальна площа паркової зони 2,67 га.

Крім бойового судна, тут є пам’ятник канонерському човну "Вірний", що вшановує підводників. На території парку є спортивний майданчик.

Для довідки:

"Залізняків" — це військове судно, побудоване в СРСР у 1930-х роках, служило для захисту річок. Під час Другої світової війни воно брало активну участь у бойових діях. З 1967 року відновлений як корабель-меморіал.

На кораблі

Як дістатися

На жаль, через закриття Рибальського вантового мосту підхід до парку наразі ускладнений. Однак, доїхати можна через новий Гаванський міст та вулицю Електриків. Попри деякі незручності, шлях до цього зеленого оазису вартий того, щоб його подолати.

Найлегше дістатися до парку на авто. Пішки доведеться немало пройтися. Наприклад, від станції метро "Контрактова" або "Поштова площа" до парку треба йти близько години.

Швидше можна дістатися автобусом. Від зупинки "Поштова площа" ходить маршрутне таксі №114. Доїхати треба до зупинки "Вулиця Електриків", звідти до парку йти 20 хвилин.

Від станції метро "Тараса Шевченка" або "Почайна" до парку "Моряків" можна дістатися автобусом №53. Доїхати потрібно до зупинки "Рибальський півострів", звідти до парку рукою подати — 5 хвилин пішки.

Раніше "Телеграф" писав, як у Києві дістатися до нового "мосту-хвилі". Детальні маршрути до рекреаційної зони.