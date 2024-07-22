Где в Киеве можно увидеть настоящий боевой корабль: маршрут к малоизвестному парку

До удивительного места добраться не так-то легко

В Киеве много интересных мест для отдыха и развлечений. Некоторые из них малоизвестны даже самим киевлянам. К примеру, парк "Моряков", который находится на Рыболовном полуострове.

Здесь можно увидеть настоящий боевой корабль. "Телеграф" рассказывает, как добраться до малоизвестного парка.

Парк "Моряков" — это небольшая парковая зона, где находится кусочек истории, уюта и природы среди оживленного промышленного района Киева. Расположен между Киевской гаванью и улицей Электриков. Здесь можно отдохнуть от городской суеты и увидеть что-нибудь интересное.

Пространства парковой зоны

Парк был открыт в 1967 году, когда там установили монитор "Железняков" и памятный знак экипажа этого корабля. Общая площадь парковой зоны составляет 2,67 га.

Корабль "Железняков"

Кроме боевого судна, здесь есть памятник канонерской лодке "Верный", которая чествует подводников. На территории парка есть спортивная площадка.

Для справки:

"Железняков" — это военное судно, построенное в СССР в 1930-х годах, служило для защиты рек. Во время Второй мировой войны оно активно участвовало в боевых действиях. С 1967 восстановлен как корабль-мемориал.

На корабле

Как добраться

К сожалению, из-за закрытия Рыболовного вантового моста подход к парку осложнен. Однако доехать можно через Гаванский мост и улицу Электриков. Несмотря на некоторые неудобства, путь к этому зеленому оазису стоит того, чтобы его преодолеть.

Легче всего добраться до парка на авто. Пешком придется немало пройтись. К примеру, от станции метро "Контрактовая" или "Почтовая площадь" до парка нужно идти около часа.

Скорее можно добраться на автобусе. От остановки "Почтовая площадь" ходит маршрутное такси №114. Доехать нужно до остановки "Улица Электриков", оттуда в парк идти 20 минут.

От станции метро "Тараса Шевченко" или "Почайна" до парка "Моряков" можно добраться автобусом №53. Доехать нужно до остановки "Рыболовный полуостров", оттуда в парк рукой подать — 5 минут пешком.

Ранее "Телеграф" писал, как в Киеве добраться до нового "моста-волны". Подробные маршруты к рекреационной зоне.