Обідала з Ющенком, жила у достатку: племінниця міністра оборони РФ розповіла про своє життя у Києві

Згадала вона і про важкість еміграції

Блогерка Наталія Вертинська, яка називає себе племінницею міністра оборони РФ Андрія Білоусова, жила у Києві в безпеці та достатку. Особливо гарно їй жилось, коли вона була заміжньою за генеральним дистриб'ютором Fujifilm в Україні.

Завдяки чоловіку у неї було достатньо грошей та вона могла дозволити собі обідати разом з такими відомими людьми як колишній президент Віктор Ющенко та відома художня гімнастка Ірина Дерюгіна. Про це Вертинська розповіла в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

"Мені дуже добре жилось у Києві. Моє життя було багатим, спокійним, безпечним, особливо в ті роки, коли я була одружена. Ми мали обіди з Ющенком за одним столом. Ми ходили в гості до Дерюгіної", ― сказала Вертинська.

З Києва їй довелось поїхати після розлучення з чоловіком. Вона виїхала у Сполучені Штати Америки. Таке рішення прийняла, бо її майбутній чоловік жив у США. Вертинська розповіла про складнощі еміграції.

"Після розлучення я знайшла свого майбутнього чоловіка в Америці. Мені довелося сюди переїжджати. Скажу, що еміграція — це дуже непроста справа. Це дуже важко. Думаю, що багато українців знають, як це — їхати з дому та починати життя на новому місці", — сказала блогерка.

Нагадаємо, після ракетного обстрілу лікарні "Охматдит" Наталія Вертинська заявила, що міністр оборони РФ — це її дядько. Виявилось, що у Білоусова є двоюрідний брат, який проживає у Києві.

Вертинська розповіла також, що водила свою дитину в "Охматдит". Вона сама 10 років прожила в українській столиці.

Блогерка записала відеозвернення. У ньому Вертинська просила міністра оборони РФ зупинитись. Вона розповіла, що не спілкується близько з Андрієм Білоусовим, тому обрала саме такий спосіб комунікації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Росії Дмитра Гордона заочно засудили на 14 років. Це винагорода за те, що висвітлює злочини російських військових проти мирного населення України.